Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

В китайских городах Нанкин и Сиань прошли мероприятия по продвижению азербайджанских вин.

Как сообщили в Министерстве экономики, мероприятия, проходившие с 27 ноября по 4 декабря, были совместно организованы Торговым представительством Азербайджана в Китае и торговыми домами нашей страны, действующими в городах Нанкин и Сиань.

Цель мероприятий - продвижение азербайджанских вин на китайском рынке, повышение экспортного потенциала нашей страны и содействие расширению возможностей выхода на рынок. В ходе мероприятий китайские импортеры и покупатели вин были проинформированы о древней истории азербайджанских вин и текущей работе по развитию виноделия в нашей стране. Известный винный специалист Кевин Дин также провел мастер-классы и дегустации вин.

В рамках мероприятий обсуждались возможности сотрудничества с потенциальными китайскими партнерами.