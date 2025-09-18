 В День национальной музыки почтена память Узеира Гаджибейли - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В День национальной музыки почтена память Узеира Гаджибейли - ФОТО

First News Media14:35 - Сегодня
В День национальной музыки почтена память Узеира Гаджибейли - ФОТО

Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения великого композитора, музыковеда, педагога, публициста, общественного деятеля Узеира Гаджибейли, чье имя золотыми буквами вписано в летопись музыкальной культуры Азербайджана.

Этот день также отмечается в нашей стране как День национальной музыки. Цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, традиционно начался с посещения могилы Узеир бека на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие министр культуры Адиль Каримли, ответственные сотрудники министерства, известные деятели культуры и искусства.

Поздравив собравшихся с Днем национальной музыки, министр культуры Адиль Керимли отметил, что 18 сентября является одной из самых знаменательных дат для культурной общественности страны.

«Мы все с глубоким уважением и почтением относимся к памяти Узеира Гаджибейли — основоположника азербайджанской композиторской школы. 3 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли — создателя первой оперы на Востоке, великого ученого-музыковеда. В нашей стране эта знаменательная дата отмечается торжественно, на высоком уровне. Был подготовлен план мероприятий. В рамках празднования 140-летнего юбилея прекрасные образцы азербайджанской музыкальной культуры звучат не только в нашей стране, но и по всему миру. Концерты организуются даже в таких странах, как Италия, Австрия, Германия и Турция», — сказал он.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде в своем выступлении отметила, что творчество Узеира Гаджибейли способствовало развитию азербайджанской музыки с удивительной скоростью: «Только он мог внести столько новшеств, написать столь величественные произведения и объединить людей вокруг своих идей. Все это показывает, насколько богатыми, уникальными и влиятельными были личность и творчество Узеира Гаджибейли. Его музыка — это жемчужина не только нашей национальной культуры, но и мировой музыкальной сокровищницы. Новаторство Узеир бека и сегодня вдохновляет азербайджанских музыкантов, композиторов и молодых талантов. Его творчество сыграло бесценную роль в представлении миру нашей национальной идентичности, музыкального наследия и культурных ценностей и остается школой, указывающей ориентир будущим поколениям».

Председатель Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Анар отметил, что, пока существует азербайджанский народ, бессмертное наследие великого композитора всегда будет жить.

Он подчеркнул, что Узеир Гаджибейли — уникальная личность, заложившая основу национальной музыкальной культуры Азербайджана, представившая ее миру и выразившая душу народа через музыку.

Заместитель председателя Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, говоря об Узеире Гаджибейли, сказал, что произведения Узеир бека, отражая национальный дух, любовь к Родине и гуманистические ценности, и сегодня вызывают большой интерес и любимы как в Азербайджане, так и во всем мире. Его искусство является неиссякаемым источником вдохновения для грядущих поколений.

Другие выступившие подчеркнули, что творчество Узеира Гаджибейли послужило развитию азербайджанской культуры и в то же время является бесценным вкладом в мировое музыкальное наследие. Это уникальная школа для молодых композиторов и музыкантов, демонстрирующая богатство, инновационность и эстетическую ценность нашей национальной музыки. В выступлениях также говорилось о том, что произведения Узеир бека отражают нравственность нашего народа, а его идеи указывают путь для дальнейшего развития нашей музыкальной культуры.

После выступлений участники церемонии посетили также могилы корифеев азербайджанской музыки — Кара Караева, Фикрета Амирова, Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Ниязи и Муслима Магомаева.

Поделиться:
243

Актуально

Мнение

Третий - лишний, или Пора бы EUMA отправиться вслед Минской группой

Xроника

Региональный президент BP награжден орденом «Шохрат»

Спорт

Звёзды «Формулы-1» в Баку: команды готовятся к гонке - ФОТО

Общество

Какой будет погода в последний рабочий день недели?

Общество

В Баку обсудили важность азербайджанского языка в госуправлении - ФОТО

Хирург без лицензии нашел способ вернуться к практике - ФОТО

Названы районы Азербайджана, лидирующие по числу долгожителей

В День национальной музыки почтена память Узеира Гаджибейли - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Транспорт из аэропорта в город: BakuBus напомнили о наличии своего маршрута

AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма - ФОТО

Последние новости

В Париже начался марш протеста против ущемления социальных прав

Сегодня, 16:38

Региональный президент BP награжден орденом «Шохрат»

Сегодня, 16:33

МИД РФ: Пока Армения не проявила готовности вернуться в ОДКБ

Сегодня, 16:30

Эйфелеву башню закрыли из-за забастовок в Париже

Сегодня, 16:25

Звёзды «Формулы-1» в Баку: команды готовятся к гонке - ФОТО

Сегодня, 16:20

Россия и Украина обменялись телами погибших

Сегодня, 16:10

В Баку обсудили важность азербайджанского языка в госуправлении - ФОТО

Сегодня, 16:05

В Турции опровергли сообщения о возможной продаже ЗРК С-400

Сегодня, 16:00

Пакистан может вступить в БРИКС

Сегодня, 15:55

Премьер-министр Али Асадов встретился в Бишкеке с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым - ФОТО

Сегодня, 15:42

ЕСПЧ признал Армению виновной в нарушении права на жизнь жертв событий 1 марта

Сегодня, 15:40

Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотникам

Сегодня, 15:35

Третий - лишний, или Пора бы EUMA отправиться вслед Минской группой

Сегодня, 15:30

Еврокомиссар: ЕС поддерживает прочный мир на Южном Кавказе и готов к взаимодействию

Сегодня, 15:25

Хирург без лицензии нашел способ вернуться к практике - ФОТО

Сегодня, 15:00

Названы районы Азербайджана, лидирующие по числу долгожителей

Сегодня, 14:55

В Кремле подтвердили: Дмитрий Козак подал в отставку

Сегодня, 14:50

Трамп в отношении РФ предпочитает пошлины, а не санкции

Сегодня, 14:45

МИД РФ: Действия Армении на текущий момент не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС

Сегодня, 14:40

Пашинян: Железная дорога в Иран значительно увеличит транспортные возможности Армении, Ирана и Азербайджана

Сегодня, 14:38
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30