МИД РФ: Действия Армении на текущий момент не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС

Пока заявления Армении о намерении присоединиться к Евросоюзу являются лишь "политическими декларациями", сказал в интервью ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Будем смотреть дальше по практическим шагам. Никто не запрещает Армении сотрудничать с другими странами - это делают все члены ЕАЭС. Главное, чтобы такое взаимодействие не входило в противоречие с обязательствами в рамках Союза. Пока этого нет".