ЕСПЧ признал Армению виновной в нарушении права на жизнь жертв событий 1 марта

First News Media15:40 - Сегодня
18 сентября Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Фарманян против Армении», связанному с жертвами трагических событий 1 марта в Ереване.

Суд зафиксировал целый ряд нарушений со стороны властей Армении и единогласно постановил, что, за исключением Самвела Арутюняна и Закара Ованнисяна, в отношении всех остальных погибших действия государства привели к нарушению права на жизнь.

ЕСПЧ отметил, что армянские власти не провели эффективного и всестороннего расследования обстоятельств смерти жертв. Кроме того, в решении зафиксировано нарушение статьи 38 Европейской конвенции, предусматривающей обязанность государства сотрудничать с судом.

Согласно постановлению, родственникам погибших по каждому заявлению должна быть выплачена компенсация морального ущерба в размере 30 000 евро. Также суд обязал Армению выплатить 35 000 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

Таким образом, ЕСПЧ подтвердил, что власти Армении допустили грубые нарушения фундаментальных прав человека и обязал государство компенсировать семьям жертв нанесённый ущерб.

Напомним, что на демонстрациях в 2008 года в центре Еревана погибло 10 человек. После президентских выборов сторонники Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на круглосуточные протесты.

Против них было применено боевое оружие.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело «сфабрикованным» и заявляет о «политическом преследовании».

По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

