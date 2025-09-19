Политика реванша: заявление Сейрана Оганяна и перспективы мирного соглашения

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Недавнее заявление бывшего министра обороны Армении, одного из ключевых представителей пророссийской оппозиции Сейрана Оганяна, вновь выявило глубинные противоречия внутри армянского политического спектра и подтвердило наличие сил, готовых поставить под угрозу хрупкий мирный процесс на Южном Кавказе.

Оганян, возглавляющий оппозиционный блок «Армения», открыто заявил о намерении пересмотреть отдельные пункты мирного соглашения между Ереваном и Баку в случае прихода к власти. Эта риторика знаменует собой качественно новый этап политического давления на текущую власть в Армении и указывает на стремление пророссийских сил к реваншу — как во внутренней политике, так и во внешнеполитическом векторе.

Контекст: Вашингтонское соглашение и его значение

Мирное соглашение, состоящее из 17 пунктов и парафированное 8 августа в Вашингтоне, представляет собой важный этап в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Сам факт парафирования означает, что текст документа согласован сторонами и не подлежит дальнейшему пересмотру без разрушения достигнутого консенсуса. Это соглашение рассматривается как дипломатический успех США, сумевших временно нейтрализовать влияние других центров в данном вопросе.

На этом фоне любые заявления о пересмотре уже парафированного текста автоматически воспринимаются как попытка саботажа мирного процесса и подрыва договоренностей, достигнутых при посредничестве Запада.

Попытка реванша как признак геополитической турбулентности

Ранее пророссийская оппозиция в Армении ограничивалась критикой отдельных пунктов соглашения, не переходя черту открытых заявлений о его денонсации или изменении. Сейран Оганян стал первым, кто обозначил конкретное намерение вмешаться в юридически и политически завершенный переговорный процесс.

Хотя он не уточнил, какие именно положения мирного договора подлежат пересмотру, сам факт подобного выступления сигнализирует об опасной политической тенденции — стремлении пророссийских сил поставить национальные интересы Армении в прямую зависимость от возвращения к более конфронтационной модели внешней политики.

Заявление Сейрана Оганяна — это не только внутренняя игра на электоральных настроениях, но и отражение гораздо более глубоких процессов: ослабления влияния России на Южном Кавказе и сопротивления этой тенденции со стороны пророссийских элит в Армении.

Россия традиционно использовала незавершённый конфликт между Арменией и Азербайджаном как инструмент контроля. Но сейчас, на фоне войны в Украине, санкционного давления и ослабления её позиций в постсоветском пространстве, Москва постепенно теряет рычаги влияния. Армянская оппозиция, связанная с бывшими президентами Кочаряном и Саргсяном, выступает как последний бастион российской стратегии в Армении.

Оганян, говоря о пересмотре соглашения, по сути, пытается вернуть Армению в орбиту Москвы, навязав ей линию конфронтации и зависимости. Это — геополитический реванш, а не просто «борьба за национальные интересы», как это подаётся публике.

Манипуляция понятием "национальные интересы" и последствия для внутренней политики Армении

Следует критически относиться к тому, как оппозиция, в том числе Оганян, использует термин "национальные интересы". Это понятие стало инструментом популизма, с помощью которого любые действия — вплоть до подрыва мирного процесса — пытаются обосновать как патриотизм.

На деле «национальные интересы» могут быть интерпретированы по-разному. Если исходить из интересов безопасности, экономического развития, суверенитета и интеграции в международное сообщество — то стабилизация и заключение прочного мира с Азербайджаном отвечает этим интересам гораздо больше, чем курс на реванш, конфронтацию и возвращение к российской зависимости.

Слова Оганяна могут сыграть против него самого и блока «Армения». В условиях, когда правительство Пашиняна стремится позиционировать себя как гарант мира и стабильности, подобные заявления оппозиции дают властям сильный аргумент для мобилизации электората. Пашинян и его партия «Гражданский договор» получают возможность продемонстрировать обществу, что победа пророссийских сил чревата не только политическим возвратом в прошлое, но и новой войной.

Таким образом, заявление Оганяна фактически превращается в политическое оружие в руках правящей коалиции. Оно подрывает доверие к оппозиции и укрепляет нарратив о том, что единственный путь к миру — это сохранение действующего внешнеполитического курса, ориентированного на Запад.

Региональные последствия и позиция Баку

Для Азербайджана любые попытки пересмотра парафированного соглашения воспринимаются как доказательство недоговороспособности армянской стороны. Баку уже четко обозначил свою позицию: документ, согласованный и парафированный, не подлежит повторным обсуждениям. Любое отступление от этой логики будет расценено как отказ от мира — со всеми вытекающими последствиями.

В этом контексте заявление Оганяна усиливает обеспокоенность не только в Азербайджане, но и среди западных посредников, в том числе США и ЕС, стремящихся к окончательной нормализации отношений между двумя странами. Риторика армянской оппозиции вновь выводит на повестку вопрос о внешнем влиянии — прежде всего со стороны России, которая традиционно заинтересована в сохранении конфликта как рычага давления на оба государства.

Возможный успех реваншистских сил на выборах приведёт к легитимизации деструктивного политического дискурса, который основан на мифологии прошлого: "мы были сильны", "нас предали", "мы всё вернём". Это не просто опасная риторика — она чревата разрушением хрупкого политического баланса в обществе, где и так сохраняется глубокое недоверие между различными группами.

Повторная милитаризация политического нарратива угрожает втянуть Армению в новый виток конфликта — не только с Азербайджаном, но и с международными союзниками, включая США и ЕС.

Приходим к выводу….

Заявление Сейрана Оганяна нельзя рассматривать как простой предвыборный лозунг. Оно представляет собой четкий индикатор возможного отката от мирного процесса и возвращения к логике конфронтации. Для Армении это означает не только риск международной изоляции, но и внутреннюю дестабилизацию на фоне и без того поляризованного общества.

Сейран Оганян сделал не просто политическое заявление — он вбросил идеологическую мину в основание мирного процесса. Ответ на этот вызов — это не только задача для Пашиняна, но и тест для всего армянского общества: сможет ли оно отказаться от иллюзий прошлого ради стабильного будущего?

Будущие парламентские выборы станут не просто борьбой за власть, но и референдумом по вопросу внешнеполитического курса. И от того, какой выбор сделает армянский народ, зависит не только внутреннее развитие страны, но и долгосрочная стабильность всего Южного Кавказа.