Кенуль Нуруллаева: «Предвзятые резолюции Европейского парламента не имеют никакого юридического воздействия»

Автор: депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева

Европейский парламент вновь принял предвзятую резолюцию против Азербайджана. Сожаление вызывает тот факт, что данный документ отражает пренебрежительное отношение к государственному суверенитету Азербайджана.

Этот кусок бумаги состоит из ложных обвинений. Европейский парламент не имеет полномочий вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, и подобный деструктивный подход недопустим. Использование европарламентариями таких предвзятых и необоснованных выражений, как «политические заключённые», «политические преследования», «ограничение культурных прав», является очередным проявлением двойных стандартов.

Подобный предвзятый подход Европейского парламента является попыткой провокации против мирного процесса, сформировавшегося в регионе. Известно, что со стороны этого института мы регулярно наблюдали предвзятое отношение к Азербайджану. В период оккупации Европейский парламент также не поддерживал территориальную целостность Азербайджана. А после 44-дневной Отечественной войны предвзятая позиция этого института не изменилась. Организуя слушания по правам человека в Азербайджане и одновременно закрывая глаза на то, что только в 2025 году в Армении по надуманным причинам были арестованы десятки оппозиционеров, религиозных деятелей, активистов и других лиц, Европейский парламент демонстрирует откровенное лицемерие. В разное время Европейский парламент призывал Азербайджан освободить военных преступников. Защищать одного из олигархов, финансировавших войну против Украины, — Рубена Варданяна — просто смехотворно.

По сути, такие действия являются попыткой нанести удар по мирному процессу. Европейский союз совместно с Арменией выступает против мирной повестки, достигнутой при посредничестве Трампа. Очевидным примером этого является отсутствие упоминания проекта TRIPP, созданного по инициативе Трампа, в последнем совместном документе ЕС и Армении.

Резолюции Европейского парламента, считающегося исламофобским и тюркофобским институтом, не имеют никакого юридического воздействия.