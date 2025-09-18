МВД пресекло деятельность организаторов незаконных онлайн-казино в соцсетях

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации азартных онлайн-игр через социальные сети.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, одновременно проведённых в нескольких тайных офисах на территории Баку, были задержаны 10 человек. По версии следствия, группой руководили Нихат Велиев (2002 г.р.) и Алтай Аскерли (2001 г.р.).

Расследование показало, что через страницы в социальных сетях, преимущественно в Instagram, под названиями TT, Admiral, "Бир-ики", Gold и другими, подозреваемые вовлекали граждан в азартные онлайн-игры. Для сокрытия своей деятельности они использовали мобильные номера, зарегистрированные за рубежом, либо на подставных лиц.

Группа организовала доступ к нелегальным игровым платформам, таким как Fast Loto365 и CHCPlay, управляемым извне. Операционная деятельность велась в арендованных квартирах, использовавшихся в качестве офисов. Установлено, что руководители группы поддерживали связь с администраторами указанных сайтов, находящимися за границей, и действовали в тесном сговоре с ними.

В ходе обысков по судебному решению были изъяты более 500 банковских карт, приобретённых у граждан за вознаграждение и использовавшихся для проведения незаконных финансовых операций. Также обнаружены десятки мобильных телефонов, SIM-карт как местных, так и зарубежных операторов, и другие электронные доказательства.

Согласно предварительным данным, общий оборот теневой сети превысил 10 миллионов манатов. Часть доходов от нелегальной деятельности переводилась в криптовалюту.

В Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следственные мероприятия продолжаются.