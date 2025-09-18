Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа - ФОТО

18 сентября состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во встрече, которое прошло под руководством председателя Наблюдательного совета Дагбеи Исмаилова, приняли участие члены Наблюдательного совета и исполнительный директор агентства.

На встрече обсуждались деятельность агентства в последнее время, шаги, предпринятые в направлении глобального сотрудничества, и важность организации международных мероприятий. Состоялся обмен мнениями по организации важных международных проектов, запланированных к реализации в ближайшем будущем.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено новым реалиям медиа в эпоху цифровой трансформации, вызовам, возникающим в информационной среде, и путям обеспечения устойчивого развития в этих условиях. Члены Совета подчеркнули важность применения современных подходов в сфере медиа, оценки инновационных возможностей и использования международного опыта.

На заседании также состоялся обмен мнениями о будущих направлениях деятельности Агентства, расширении партнерских связей и укреплении позиций Азербайджана в глобальном информационном пространстве.