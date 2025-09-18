В сети появилась аудиозапись директора столичной школы: «Я взяла деньги - и правильно сделала» - ВИДЕО

В социальных сетях распространилась аудиозапись, якобы принадлежащая директору расположенной в Ясамальском районе столицы школы №308 Таране Мамедовой.

На вышеуказанной записи слышны такие слова, как: «Я здесь тоже раб, я взяла деньги - и правильно сделала».

Кроме того, по утверждениям, в школе имели место случаи изменения оценок в аттестатах, то есть оценки, указанные в журналах, отличались от тех, что были вписаны в документы.

В комментарии для Baku TV директор школы отвергла обвинения и заявила, что не считает жалобы родителей обоснованными.