В сети появилась аудиозапись директора столичной школы: «Я взяла деньги - и правильно сделала» - ВИДЕО
В социальных сетях распространилась аудиозапись, якобы принадлежащая директору расположенной в Ясамальском районе столицы школы №308 Таране Мамедовой.
На вышеуказанной записи слышны такие слова, как: «Я здесь тоже раб, я взяла деньги - и правильно сделала».
Кроме того, по утверждениям, в школе имели место случаи изменения оценок в аттестатах, то есть оценки, указанные в журналах, отличались от тех, что были вписаны в документы.
В комментарии для Baku TV директор школы отвергла обвинения и заявила, что не считает жалобы родителей обоснованными.
