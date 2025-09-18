ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

Свыше 450 тыс. жителей города Газа покинули его в преддверии масштабного наступления израильских войск.

Такие цифры привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"На данный момент, по оценкам, более 450 тыс. жителей города эвакуированы на юг (анклава - ред.)", - сообщил он.

Представитель военных отметил, что эвакуация проводится по двум коридорам, один из которых проложен вдоль моря. При этом он утверждал, что эвакуации мирного населения из Газы пытаются препятствовать вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС.

До начала боевых действий население города Газа оценивалось в 1 млн человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 сентября подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС.