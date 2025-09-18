 ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

First News Media23:30 - 18 / 09 / 2025
ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

Свыше 450 тыс. жителей города Газа покинули его в преддверии масштабного наступления израильских войск.

Такие цифры привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"На данный момент, по оценкам, более 450 тыс. жителей города эвакуированы на юг (анклава - ред.)", - сообщил он.

Представитель военных отметил, что эвакуация проводится по двум коридорам, один из которых проложен вдоль моря. При этом он утверждал, что эвакуации мирного населения из Газы пытаются препятствовать вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС.

До начала боевых действий население города Газа оценивалось в 1 млн человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 сентября подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС.

Поделиться:
169

Актуально

Точка зрения

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину ...

В мире

В акциях протеста во Франции задержан 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

Политика

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ...

В мире

ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

В акциях протеста во Франции задержан 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Пезешкиан: Горжусь тем, что я тюрок - ФОТО

ЕС обсуждает использование замороженных активов России в обход Венгрии

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Кит Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы

СК России проводит расследование о недвижимости телеведущего Соловьёва

В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Хаменеи: прослушивание женского голоса, созданного ИИ, приравнивается к хараму

Последние новости

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину антитеррористической операции в Карабахе

Сегодня, 00:00

Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах»

18 / 09 / 2025, 23:40

ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

18 / 09 / 2025, 23:30

В акциях протеста во Франции задержан 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

18 / 09 / 2025, 23:27

Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия

18 / 09 / 2025, 23:20

Пезешкиан: Горжусь тем, что я тюрок - ФОТО

18 / 09 / 2025, 23:00

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

18 / 09 / 2025, 22:40

ЕС обсуждает использование замороженных активов России в обход Венгрии

18 / 09 / 2025, 22:20

В сети появилась аудиозапись директора столичной школы: «Я взяла деньги - и правильно сделала» - ВИДЕО

18 / 09 / 2025, 22:00

Обычное лекарство неожиданно показало сильный противораковый эффект

18 / 09 / 2025, 21:40

Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

18 / 09 / 2025, 21:20

В Казахстане создано министерство искусственного интеллекта

18 / 09 / 2025, 20:40

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ассамблее AİPA в Малайзии

18 / 09 / 2025, 20:20

Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Монтенегро

18 / 09 / 2025, 20:00

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа - ФОТО

18 / 09 / 2025, 19:45

МВД пресекло деятельность организаторов незаконных онлайн-казино в соцсетях

18 / 09 / 2025, 19:30

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну - ФОТО

18 / 09 / 2025, 19:15

Принято решение по делу Олега Бакинского и бывшего замминистра Украины

18 / 09 / 2025, 19:00

Трамп: Путин подвел меня в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

18 / 09 / 2025, 18:45

Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

18 / 09 / 2025, 18:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30