 Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

First News Media12:55 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марту Кос.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Марта Кос поздравила главу государства с достижениями в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки. Гостья сказала, что Европейский Союз и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

Комиссар Марта Кос отметила, что между Европейским Союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в энергетической сфере. Она также подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития взаимодействия в транспортном секторе.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшуюся в Тиране в мае этого года.

Глава нашего государства поблагодарил за поздравления, подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе. Отметив наличие хороших возможностей для налаживания транспортных связей в регионе, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит интенсивную работу по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

В этой связи он подчеркнул значение автомобильной и железнодорожной линий, ведущих в Зангилан.

Коснувшись вклада нашей страны в энергетическую безопасность Европы, глава государства отметил, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 10 европейских стран, в том числе в 8 государств-членов Европейского Союза, и география экспорта расширяется.

На встрече было сообщено о значительном увеличении объемов грузов, поступающих из Центральной Азии в Азербайджан по Среднему коридору, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
294

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам ...

Политика

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Общество

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Общество

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

Распоряжение Президента: В Азербайджане будет отмечено 150-летие Фатали хана Хойского

Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов - ФОТО

Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье - ФОТО

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан - ФОТО

Последние новости

Задержана женщина, укравшая из дома десятки тысяч манатов

Сегодня, 13:40

Пашинян: Открытие коммуникаций расширит сотрудничество с Китаем

Сегодня, 13:25

AFP: Израиль и Сирия заключат соглашение в сфере безопасности до конца года

Сегодня, 13:20

Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте

Сегодня, 13:08

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Сегодня, 13:02

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

Сегодня, 12:55

Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 12:50

Пентагон разместил 35 тыс. военных на улицах городов США

Сегодня, 12:47

Макрон предоставит суду «научные доказательства», что его жена – женщина

Сегодня, 12:40

В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:38

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Сегодня, 12:30

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Сегодня, 12:20

Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

Сегодня, 12:15

FT: Европа расширяет официальные контакты с талибами

Сегодня, 12:12

В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности зданий

Сегодня, 11:55

Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

Сегодня, 11:45

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Сегодня, 11:40

Судебный процесс над обвиняемыми в ряде преступлений гражданами Армении продолжится на следующей неделе

Сегодня, 11:35

Более 700 операций по витрэктомии восстановили зрение

Сегодня, 11:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30