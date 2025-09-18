Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марту Кос.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Марта Кос поздравила главу государства с достижениями в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки. Гостья сказала, что Европейский Союз и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

Комиссар Марта Кос отметила, что между Европейским Союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в энергетической сфере. Она также подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития взаимодействия в транспортном секторе.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшуюся в Тиране в мае этого года.

Глава нашего государства поблагодарил за поздравления, подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе. Отметив наличие хороших возможностей для налаживания транспортных связей в регионе, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит интенсивную работу по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

В этой связи он подчеркнул значение автомобильной и железнодорожной линий, ведущих в Зангилан.

Коснувшись вклада нашей страны в энергетическую безопасность Европы, глава государства отметил, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 10 европейских стран, в том числе в 8 государств-членов Европейского Союза, и география экспорта расширяется.

На встрече было сообщено о значительном увеличении объемов грузов, поступающих из Центральной Азии в Азербайджан по Среднему коридору, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.