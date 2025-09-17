Ильхам Алиев поздравил ФК «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб «Карабах» с победой в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«От всей души поздравляю агдамский футбольный клуб «Карабах» с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира континента. Это историческая победа азербайджанского футбола, азербайджанского спорта.
Блестящая победа «Карабаха» в выездном матче против «Бенфики», одного из европейских клубов с богатой историей, продемонстрировала его непобедимый дух и решимость бороться.
Этой победой наша родная команда принесла огромную радость азербайджанскому народу.
Каждый азербайджанец гордится «Карабахом», сотворившим чудеса в Европе», - говорится в публикации азербайджанского лидера на его странице в социальной сети Х.
Глава государства пожелал «Карабаху» успехов и новых побед в следующих матчах Лиги чемпионов.
Qitənin ən nüfuzlu klub turnirində - Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk qələbəsini qazanması münasibətilə Ağdamın “Qarabağ” futbol klubunu ürəkdən təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan futbolunun, Azərbaycan idmanının tarixi zəfəridir.
“Qarabağ”ın Avropanın köklü klublarından… pic.twitter.com/7mElqtaV81 — İlham Əliyev (@azpresident) September 17, 2025