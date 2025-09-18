Полиция Баку усилила контроль на дорогах - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции регулярно принимает меры, направленные на обеспечение беспрерывного движения транспорта на въездах и выездах из столицы.

В связи с высокой интенсивностью транспортного потока в городе и на подъездных дорогах, контроль на этих участках был существенно усилен.

Особое внимание уделяется часам пик, для регулирования движения и предотвращения нарушений правил остановки и стоянки привлекаются дополнительные дорожно-патрульные наряды. Ежедневно проводятся постоянные мероприятия, которые помогают снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз обращается ко всем участникам движения с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться к требованиям сотрудников полиции. Напоминается, что соблюдение этих правил способствует безопасности каждого на дороге.