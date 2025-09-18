 Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media13:15 - Сегодня
По приглашению министра национальной обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства находятся в Пекине с рабочим визитом для участия в 12-м Сяншаньском форуме.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"18 сентября министр обороны принял участие в официальной церемонии открытия 12-го Пекинского Сяншаньского форума, проходящего под лозунгом «Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию».

В рамках форума генерал-полковник З.Гасанов встретился со своим китайским коллегой адмиралом Д.Цзюнем.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

