Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал решение об удалении изображения горы Агрыдаг с визовых штампов.

Пашинян заявил, что этот вопрос не обсуждался ни в каких переговорах между Арменией и Турцией, передают армянские СМИ.

«Вопрос с визовым штампом был поднят несколько месяцев назад в ситуации, когда не было ни теоретической возможности, ни соглашения в связи с визитом специального представителя Турции. В целом, такой вопрос не обсуждался и не может обсуждаться в переговорах между Арменией и Турцией», — отметил Пашинян.

Пашинян подтвердил - это инициатива властей: «Мы сами должны признать территориальную целостность Армении, чтобы обеспечить преемственность государства... Мы хотим, чтобы РА была ответственным государством и жила по международным правилам».

Отметим, правительство Армении приняло решение удалить изображение горы Агрыдаг с визовых штампов.