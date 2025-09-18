Пьяный водитель пытался угнать свой автомобиль

В Низаминском районе Баку задержан и привлечён к ответственности водитель, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать свой автомобиль со штрафстоянки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент произошёл несколько дней назад около 3 часов ночи.

Ранее было установлено, что житель столицы, 41-летний М.Керимов, управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Поскольку его действия создавали реальную угрозу общественному порядку и безопасности, сотрудники Государственной дорожной полиции отстранили его от управления автомобилем и отправили машину на штрафстоянку.

Затем водитель ночью вернулся на стоянку и, сославшись на то, что забыл ключ от дома в машине, забрал ключ от своего автомобиля. Заведя машину, он воспользовался тем, что ворота стоянки были приоткрыты, и попытался уехать.

Его попытка была пресечена сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского районного управления, и водитель был задержан.

В отношении М.Керимова был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях, дело передано в суд. Решением районного суда водитель был приговорён к 10 суткам административного ареста.