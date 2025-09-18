Пашинян: Железная дорога в Иран значительно увеличит транспортные возможности Армении, Ирана и Азербайджана

Новый пограничный мост с Ираном остается в повестке дня и будет построен, заявил на брифинге в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас есть соответствующие договоренности и проекты, нацеленные на углубление партнерства с Ираном.

Кроме того, в результате открытия региональных коммуникаций мы получим железную дорогу в Иран, которая станет очень важным логистическим маршрутом и значительно увеличит транспортные возможности Армении, Ирана, а также Азербайджана, поскольку железная дорога будет пролегать через все эти страны», - сказал Пашинян.

По его словам, не может быть плана, при котором какая-либо из стран региона не пользовалась бы возможностями разблокированных коммуникаций. Это неверная постановка вопроса, особенно в условиях мира и регионального сотрудничества, добавил премьер.

Напомним, правительство Армении начало модернизацию пограничного с Ираном КПП Мегри.

Работу планировалось закончить в 2026 году, но в июне сообщалось, что работа завершена немногим более чем на 10%.

Источник: Sputnik Армения