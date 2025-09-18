В Кремле подтвердили: Дмитрий Козак подал в отставку

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков уточнил, что прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».

Пресс-секретарь не стал говорить, подписан ли уже президентом указ об отставке Козака. «Указ мы не публиковали, указа нет», - отметил Песков.

Отметим, что информация об уходе Козака в отставку распространилась накануне.

В неофициальных СМИ Дмитрия Козака позиционируют как одного из немногих высокопоставленных лиц в окружении президента РФ Владимира Путина, который выступал против вторжения в Украину и сейчас является сторонником мирных переговоров с Киевом.