В Кремле подтвердили: Дмитрий Козак подал в отставку
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков уточнил, что прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».
Пресс-секретарь не стал говорить, подписан ли уже президентом указ об отставке Козака. «Указ мы не публиковали, указа нет», - отметил Песков.
Отметим, что информация об уходе Козака в отставку распространилась накануне.
В неофициальных СМИ Дмитрия Козака позиционируют как одного из немногих высокопоставленных лиц в окружении президента РФ Владимира Путина, который выступал против вторжения в Украину и сейчас является сторонником мирных переговоров с Киевом.