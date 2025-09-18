Пашинян: Открытие коммуникаций расширит сотрудничество с Китаем

В результате установления стратегического партнерства между Арменией и Китаем, бизнес двух стран получил положительный стимул для углубления сотрудничества в различных сферах экономики.

Об этом заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя документ, принятый в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях Шанхайского форума сотрудничества.

"Конечно, есть вопросы расстояний и транспортных ограничений, но уверен, что разблокировка коммуникаций в регионе решит значительную часть этих вопросов", - заявил премьер.

В целом, по его словам, между двумя странами установлено конкретное партнерство, которое должно развиваться, в том числе в виде взаимных инвестиций.

Источник: Sputnik Армения