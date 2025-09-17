Распоряжение Президента: В Азербайджане будет отмечено 150-летие Фатали хана Хойского

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о

проведении 150-летнего юбилея Фатали хана Хойского.

В соответствии с Распоряжением главы государства, в целях обеспечения проведения 150-летнего юбилея выдающегося азербайджанского политического и государственного деятеля Фатали хана Хойского, Национальная Академия наук совместно с Министерством культуры и Министерством науки и образования разработает и реализует план мероприятий, посвященных юбилею Фатали хана Хойского.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.