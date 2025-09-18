Председательство в ОТГ переходит от Кыргызстана Азербайджану

Кыргызстан завершает свое председательство в Организации тюркских государств, оно переходит Азербайджану, сообщил 18 сентября председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе встречи глав правительств/вице-президента государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ) в «Ынтымак Ордо».

Следующий саммит ОТГ пройдет в городе Габала, сообщил он, передает akipress.

Глава Кабмина Кыргызстана отметил, что в ходе председательства КР стремилась вести практическое взаимодействие. Он поблагодарил всех членов организации за активное сотрудничество и конструктивную поддержку.