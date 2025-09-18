Какой будет погода в последний рабочий день недели?

По информации Национальной гидрометеорологической службы, 19 сентября в Азербайджане ожидаются дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменной облачностью, местами пасмурно, днём преимущественно без осадков. Однако в ночь с 18 на 19 сентября и вечером в некоторых районах ожидаются дожди с грозами. Умеренный северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным и ночью местами усилится.

Температура воздуха ночью составит +16…+19 °C, днём - +21…+26 °C. Атмосферное давление снизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70–75%, днём - 50–55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди с грозами. В некоторых районах возможны интенсивные осадки, град, а в высокогорных районах - снег. Местами вероятен туман.

Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в низменных районах ночью составит +14…+17 °C, днём - +18…+23 °C. В горах ночью будет +2…+6 °C, днём - +7…+12 °C.