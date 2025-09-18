В Нахчыване женщина, переодевшись мужчиной, похитила 45 тыс. манатов

В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики задержан человек, совершивший кражу.

Как сообщает 1news.az, в полицию поступило сообщение о краже 45 000 манатов из одного из домов в Бабекском районе.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Бабекского районного управления полиции, была задержана подозреваемая - 32-летняя Айшан Мустафаева.

В ходе расследования выяснилось, что задержанная проникла в дом и совершила кражу, будучи одетой в мужскую одежду.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.