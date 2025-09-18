Пашинян допустил переброску оружия по «маршруту Трампа» на взаимной основе

Все действия, связанные с эксплуатацией проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), будут проводиться в рамках принципа взаимности, в том числе по части переброски вооружения по этому маршруту, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли так получиться, что по этому маршруту Азербайджан будет перебрасывать вооружение, которое в какой-то момент будет использовано против Армении, он подчеркнул, что этот вопрос должен рассматриваться в рамках принципа взаимности, одного из принципов по разблокировке региональных коммуникаций.

«Что касается «маршрута имени Трампа», должен вернуться к одному из пяти принципов [по разблокировке] - принципу взаимности. Если условие действует в случае Армении, оно будет действовать в случае Азербайджана.

<…> По деталям у нас нет пока договоренностей. У нас есть принципы. Мы должны задать себе вопрос, хотим ли мы, чтобы наше вооружение шло через Нахичевань? <…> Когда мы решим, что хотим перебрасывать вооружение через Нахичевань по этому пути в направлении Мегри и в обратную сторону, тогда откроем переговоры по этой теме. Если мы решим, что не хотим через Нахичевань в Сюник по железной дороге оружие провозить, то примем соответствующую концепцию и так далее», - сказал армянский премьер.

Пашинян еще раз подчеркнул, что любой вопрос, связанный с разблокировкой региональных коммуникаций и «маршрутом Трампа», нужно рассматривать в контексте пяти известных принципов.

Источник: ТАСС