 Президент Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района - ФОТО

First News Media15:50 - Сегодня
14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Сос Ходжавендского района.

Глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

Отметим, что село Сос перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами в 2023 году.

К настоящему времени в селе восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км.

Из 259 имеющихся в селе Сос индивидуальных домов 70 находятся в непригодном, а 189 – частично пригодном для проживания состоянии. В настоящее время 10 домов готовы к использованию. К концу года будут сданы в пользование еще 75 домов. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома.

На сегодняшний день в село вернулись 10 семей (46 человек).

Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Гамлета Гюльмамедова.

