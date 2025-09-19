Президент Ильхам Алиев: Еврейской общине принадлежит особое место в Азербайджане

Еврейской общине принадлежит особое место в Азербайджане, где исторически царят прогрессивные традиции толерантности и высокая культура совместного проживания. Евреи, являющиеся сегодня неотъемлемой частью нашего общества, на протяжении столетий живут бок о бок с представителями других народов и конфессий в условиях мира, взаимного уважения и доверия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к еврейской общине Азербайджана по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош ха-Шана.

Глава государства отметил, что в современном мире Азербайджан – одно из немногих мест, где нет антисемитизма, ксенофобии и этнорелигиозной нетерпимости. Сохранение культурного разнообразия, развитие языка и культуры этнических меньшинств, продвижение мультикультурных ценностей являются одними из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане государственной политики.

«Наши граждане еврейского происхождения активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, вносят достойный вклад в дальнейшее укрепление национально-духовной солидарности в обществе, донесение реалий Азербайджана до мировой общественности», - говорится в обращении Президента Ильхама Алиева.