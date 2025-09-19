В Польше массово проверяют бомбоубежища

В Польше проводят массовую проверку бомбоубежищ.

Об этом сообщает местная радиостанция RMF 24.

«В условиях растущих вызовов для государственной безопасности польские службы активизируют работу по защите населения. К 12 сентября 2025 года органы, ответственные за безопасность, инициировали почти четыре тысячи проверок существующих зданий на предмет их пригодности в качестве убежищ и мест временного размещения», — сказано в статье.

При этом власти выделили на 2025-2026 годы около 5 млрд злотых (более 115 млрд рублей) на модернизацию убежищ, строительство новых защитных объектов и развитие систем оповещения.