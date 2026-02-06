 В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО | 1news.az | Новости
В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО

First News Media12:20 - Сегодня
В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков через территорию страны.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГТК.

Согласно информации, при досмотре на таможенном посту "Юг-Астара" транспортного средства, перевозившего груз "зелени" транзитом из Ирана в Россию в прицепе транспортного средства обнаружена марихуана общим весом 51 кг 941 г, включая упаковку.

По факту ведется расследование.

