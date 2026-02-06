 Государственный комитет дал рекомендации родителям в связи с платформой Roblox | 1news.az | Новости
Государственный комитет дал рекомендации родителям в связи с платформой Roblox

First News Media12:48 - Сегодня
Государственный комитет дал рекомендации родителям в связи с платформой Roblox

Одним из приоритетных направлений государственной политики в отношении детей в Азербайджанской Республике является их защита от вредной информации.

Это направление также включает защиту детей от цифровых угроз, распространяемых в интернет-пространстве.

В январе этого года Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей получил обращения от граждан относительно наличия вредной для детей информации на игровой платформе Roblox.

В соответствии с решением Экспертного совета по возрастной классификации информационной продукции, созданного при госкомитете и состоящего из представителей соответствующих государственных органов, 21 января 2026 года в корпорацию Roblox было направлено официальное обращение по этому поводу.

Об этом говорится в ответе на запрос АЗЕРТАДЖ Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Так, в целях защиты детей от вредной информации от корпорации запрошено принять меры в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики и представить результаты в государственный комитет. В случае непринятия во внимание рекомендаций будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Государственный комитет также дал родителям ряд рекомендаций относительно платформы Roblox:

- Активация функций Parental Controls (Родительский контроль) на платформе, применение ограничений на вход ребенка в аккаунт и его игровое поведение.

- Ограничение или полное отключение возможностей общения с другими пользователями (чат, запрос на добавление в друзья и т. д.).

- Осуществление платежей и покупок в игре только с разрешения родителей, ограничение доступа ребенка к данным банковских карт.

- Периодическая проверка контента, в который играет ребенок, и оценка соответствия игры его возрасту.

- Предоставление ребенку четких разъяснений и повышение его осведомленности о том, что нельзя делиться личной информацией (имя, адрес, телефон, фотография и т. д.).

- Регулирование игрового времени ребенка, предотвращение психологических и социальных последствий, которые могут возникнуть в результате длительного пользования.

- Доведение до ребенка необходимости немедленно информировать родителей о подозрительном пользователе, ссылке или поведении.

Для дополнительной информации сообщаем, что 30 октября 2018 года был принят Закон Азербайджанской Республики «О защите детей от вредной информации», вступивший в силу 1 января 2020 года. Закон определяет меры по защите детей от вредной информации и регулирует отношения, возникающие в этой области в связи с реализацией права детей на доступ к информации, соответствующей их возрасту.

Контроль над исполнением Закона осуществляется как на государственном, так и на общественном уровне. Так, наряду с надлежащими государственными органами и негосударственными организациями, свою поддержку и содействие в деле защиты детей от вредной информации должны оказывать граждане всех возрастных категорий, особенно родители, учителя и те, кто непосредственно работает с несовершеннолетними.

Следует отметить, что платформа Roblox, насчитывающая миллионы пользователей по всему миру, в последние годы была полностью или частично запрещена в ряде стран.

