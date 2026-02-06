 Симонян требует миллион от Кочаряна | 1news.az | Новости
Армения

Симонян требует миллион от Кочаряна

First News Media12:13 - Сегодня
Симонян требует миллион от Кочаряна

5 февраля 2026 года спикер Национального собрания Ален Симонян подал в суд иск против второго президента Роберта Кочаряна.

Он требует от отставного президента публичных извинений за оскорбления в свой адрес и выплаты компенсации в размере 1 миллиона драмов, пишет Hetq.

«Во время пресс-конференции, созванной мной 29 января 2026 года, я сделал оскорбительные заявления в адрес Алена Симоняна, за что приношу свои извинения господину Симоняну». Таково содержание иска.

29 января 2026 года на пресс-конференции Роберта Кочаряна один из журналистов спросил, как так получилось, что худшая ситуация в армии, запечатленная на памяти людей, совпадает с годами президентства Кочаряна. Журналист процитировал оценку спикера Национального собрания Алена Симоняна о ситуации в армии: нехватка продовольствия и воды, унижение солдат офицерами и т.д.

Роберт Кочарян был удивлен, что журналист воспринял слова Алена Симоняна всерьез, сделав выводы, потому что тот «говорит, что попало».

«Если Ален Симонян должен оценивать боеспособность армии, то до чего мы дошли? Что этот человек понимает в армии? Сомневаюсь, что он вообще нормально служил. Потому что такие мерзавцы не могут нормально служить», - сказал Р. Кочарян в ответ на вопрос журналиста.

Эти слова Ален Симонян считает оскорбительными.

Председатель Национального собрания требует, чтобы текст извинений был опубликован на странице Роберта Кочаряна в социальной сети Facebook в доступном и видимом для всех виде в течение как минимум 5 рабочих дней или, если это невозможно, в печатном издании с тиражом не менее пяти тысяч экземпляров.

А. Симонян также требует, чтобы с Кочаряна взыскали в его пользу судебные издержки в размере 530 000 драмов, из которых 480 000 драмов - гонорар адвоката, а 50 000 драмов - государственная пошлина.

Источник: АрмИнфо

