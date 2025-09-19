 На конференции в ООН 10 стран намерены объявить о признании Палестины | 1news.az | Новости
На конференции в ООН 10 стран намерены объявить о признании Палестины

23:20 - 19 / 09 / 2025
Представители десяти государств намерены объявить о признании государственности Палестины 22 сентября в ходе конференции в ООН.

Как передает Agence France-Presse, об этом сообщили в Елисейском дворце на брифинге перед визитом главы государства в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

"Десять стран [намерены] приступить к признанию Государства Палестина", - приводит AFP слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он уточнил, что помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино. В офисе французского лидера также осудили попытки Израиля оккупировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что это является "четкой красной линией".

