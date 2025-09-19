В Беларуси объявили персоной нон грата чешского дипломата

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персоной нон грата чешского дипломата.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси. Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии", - говорится в тексте.

Кроме того, в МИД Беларуси также был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. "Подробности данного разговора сообщим позднее", - указали в министерстве.