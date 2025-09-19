МАГАТЭ требует от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию, в которой призывает Россию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.

Отмечается, что резолюцию, инициированную Украиной, поддержали 62 страны. Документ стал очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, ставящих под угрозу ядерную безопасность всего континента, передают украинские СМИ.

Резолюция содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС. Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Кроме того, документ подтверждает мандат и непрерывная работа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России взорвать ее деятельность.