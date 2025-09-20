США перестанут поставлять часть вооружения в Европу

США приостанавливают поставки некоторых типов вооружения европейским странам ради пополнения собственных запасов.

Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По их информации, в начале сентября замглавы Пентагона Элбдридж Колби в разговоре с Госдепартаментом заявил, что не одобряет продажу зенитно-ракетных комплексов Patriot Дании, потому что их не хватает самим Соединенным Штатам.

Собеседники The Atlantic подтвердили, что Пентагон составил перечень дефицитных систем вооружения и планирует блокировать их продажу европейским союзникам. О продолжительности запрета, количестве наименований в списке и возможностях для его расширения не сообщается.