Президент Азербайджана: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения

First News Media17:40 - Сегодня
Президент Азербайджана: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения

Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Руанды Полем Кагаме.

«Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку», - отметил также глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

