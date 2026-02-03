 Назначен новый заместитель военного прокурора Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Назначен новый заместитель военного прокурора Азербайджана

First News Media17:44 - Сегодня
Назначен новый заместитель военного прокурора Азербайджана

Произведено назначение на должность заместителя военного прокурора Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Согласно приказу, начальник отдела кадров Военной прокуратуры, полковник юстиции Эльмир Сулейманлы назначен на должность заместителя военного прокурора.

В пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана подтвердили АПА эту информацию.

Кроме того, полковник-лейтенант юстиции Самир Гарабейли назначен заместителем начальника управления по поддержанию государственного обвинения Военной прокуратуры.

Отметим, что прежний заместитель военного прокурора Шафаят Имранов назначен на должность прокурора Абшеронского района.

Поделиться:
362

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими ...

Экономика

Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Политика

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Общество

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Бильгях начался снос объектов экс-депутата

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли мероприятия, посвященные WUF13 - ФОТО

Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

Директор Строительного колледжа освобождён от должности - Новое назначение - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Жители одного из районов Баку до полуночи останутся без воды

Распространились фотографии сына судьи, ударившего ножом свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Сегодня, 21:20

В Бильгях начался снос объектов экс-депутата

Сегодня, 21:00

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли мероприятия, посвященные WUF13 - ФОТО

Сегодня, 20:40

Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

Сегодня, 20:20

Директор Строительного колледжа освобождён от должности - Новое назначение - ФОТО

Сегодня, 20:00

Грузовой поезд с российским зерном, отправленный транзитом через Азербайджан, прибыл в Армению

Сегодня, 19:45

Меркель нашли в файлах Эпштейна

Сегодня, 19:15

«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»

Сегодня, 19:00

УЕФА отметил успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов

Сегодня, 18:45

Азербайджан и Италия расширяют культурные связи – ФОТО

Сегодня, 18:30

В России предложили вернуть смертную казнь

Сегодня, 18:15

Новый посол Индии прибыл в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:05

​​​​​​​Ушла из жизни легенда советского телевидения Светлана Жильцова

Сегодня, 17:48

Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и США – ФОТО

Сегодня, 17:46

Назначен новый заместитель военного прокурора Азербайджана

Сегодня, 17:44

МВД задержало хакеров, обманом похитивших около 400 000 манатов с банковских карт граждан - ВИДЕО

Сегодня, 17:43

Задержан бывший глава Центральной военно-врачебной комиссии

Сегодня, 17:41

Стало известно о состоянии подростка, подвергшегося вооруженному нападению своего дяди

Сегодня, 17:17

«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Сегодня, 17:08

Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

Сегодня, 17:04
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48