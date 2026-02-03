Назначен новый заместитель военного прокурора Азербайджана

Произведено назначение на должность заместителя военного прокурора Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Согласно приказу, начальник отдела кадров Военной прокуратуры, полковник юстиции Эльмир Сулейманлы назначен на должность заместителя военного прокурора.

В пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана подтвердили АПА эту информацию.

Кроме того, полковник-лейтенант юстиции Самир Гарабейли назначен заместителем начальника управления по поддержанию государственного обвинения Военной прокуратуры.

Отметим, что прежний заместитель военного прокурора Шафаят Имранов назначен на должность прокурора Абшеронского района.