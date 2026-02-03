В Баку мужчина продал украденное золото в ювелирном магазине - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку произошло ограбление.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, злоумышленник проник в один из домов и похитил золотые украшения на сумму 2 300 манатов.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского района задержали подозреваемого - ранее судимого 36-летнего Мурада Эльясова.
Выяснилось, что мужчина некоторое время наблюдал за районом, убедился, что хозяев нет дома, после чего проник внутрь через окно. Похищенные золотые изделия он продал в одном из ювелирных магазинов.
Момент его входа и выхода из дома был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
По факту происшествия продолжается расследование.
