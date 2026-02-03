В Азербайджане утверждены форма и жетоны для частных судебных исполнителей - ФОТО

В Азербайджане утверждены описания единой формы одежды и жетона частного судебного исполнителя, а также жетона помощника частного судебного исполнителя.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, единая форма одежды частного судебного исполнителя является повседневной и включает летний и зимний комплекты. Форменная одежда должна быть сшита из натуральной, качественной ткани, обладающей прочностью и долговечностью, износостойкостью, не образующей складок, не меняющей размеров после стирки, не выцветающей и не линяющей, хорошо впитывающей пот, не имеющей специфического запаха и не электризующейся при трении, а также не оказывающей негативного влияния на здоровье.

Зимний комплект включает: бейсболку, утеплённую куртку, весенне-осеннюю куртку (безрукавку), рубашку с длинным рукавом и застёжкой на три пуговицы, брюки (для женщин - юбку или брюки) и обувь.

Летний комплект состоит из бейсболки, рубашки с коротким рукавом и застёжкой на три пуговицы, брюк (для женщин - юбки или брюк) и обуви.

Жетоны изготавливаются из комбинированного материала - черной резины и беловато-прозрачного металла, имеют щитовидную форму, длину 80 мм, ширину 65 мм, а надписи наносятся лазером.

На жетоне частного судебного исполнителя серебристым цветом указаны слова «Частный судебный исполнитель», фамилия, имя, отчество и реестровый номер. Также на жетоне размещён QR-код для проверки подлинности реестрового номера.

Жетоны частного судебного исполнителя и его помощника должны крепиться на левую сторону груди форменной одежды. Описания не распространяются на государственных судебных исполнителей.