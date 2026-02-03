Из Союза писателей Азербайджана исключили около 30 авторов

Руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза сообщил о том, что десятки членов Союза писателей Азербайджана исключены из его рядов.

По словам Х.Рзы, эти писатели были предупреждены о том, что не оплатившие членские взносы до 1 февраля 2026 года будут исключены из Союза.

«Около тридцати поэтов и писателей, не платившие членские взносы с 2020 года, были исключены из Союза писателей Азербайджана. Им будет направлено соответствующее уведомление. Перед съездом мы проведем повторную регистрацию всех членов Союза», - цитирует Oxu.az руководителя пресс-службы Союза писателей Азербайджана.

Источник: Oxu.az