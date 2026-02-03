Задержан бывший глава Центральной военно-врачебной комиссии
Задержан бывший председатель Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Азербайджана Расим Гасанов.
Как сообщает Qafqazinfo, Р. Гасанов обвиняется в совершении коррупционных преступлений.
Отмечается, что находящийся в распоряжении ведомства майор медицинской службы был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
439