Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Компания «Театр песни», учредителями которой были российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Отмечается, что компания была создана в 2008 году и получила название «Театр песни Аллы Пугачевой», но уже спустя год знаменитые мать и дочь вышли из состава учредителей, и компания была переименована.

Согласно информации СМИ, театр должен был появится в Санкт-Петербурге.

В октябре 2025 года российские органы были уведомлены о начале процедуры реорганизации компании, а в середине января - о ее завершении.

Также отмечается, что вторым участником реорганизации является ООО «Пи Эм Ай Софт», занимающаяся рекламой. Эта компания перестанет существовать после реорганизации, говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

