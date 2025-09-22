Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум: Баку открывает двери в экономику завтрашнего дня

Статус надежного и предсказуемого партнера уже давно закрепил за Азербайджаном репутацию одного из наиболее привлекательных направлений для иностранного капитала, усилив доверие международных акторов к стабильности и перспективности национальной модели развития.

Устойчивый приток инвестиций, укрепляя экономические позиции Азербайджана, с одной стороны, с другой - открывает новые возможности для устойчивого роста и долгосрочной выгоды самих инвесторов.

В этом контексте проходящий в Баку первый Азербайджанский международный инвестиционный форум выступает как важная составляющая национальной экономической стратегии: он формирует важную платформу для углубления взаимовыгодного сотрудничества, установления новых партнерских отношений, обсуждения передовых идей и проектов, а также привлечения в страну новых инвестиций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркивая значение Форума, отмечает, что он знаменует собой начало нового этапа сотрудничества и привлечения инвестиций. «Наша главная цель – реализация инновационных бизнес-идей и расширение благоприятных возможностей для бизнеса. Призываю всех вас вкладывать в Азербайджан свой капитал, привносить ваши технологии и идеи. Убежден, что воплощение ваших идей и инициатив в реальные проекты в Азербайджане создаст прочную основу для успешного сотрудничества и общего благосостояния», - говорится в обращении главы государства участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Показательным ответом на призыв азербайджанского лидера стали первые конкретные результаты - в рамках пленарной сессии на тему «Азербайджан и за его пределами: координация регионов, построение будущего», при участии вице-премьера Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Хасана Ас-Сувейди состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики АР и эмиратской Modon Holding по развитию концепции «Город в городе» (City within a City).

Концепция, предполагающая инвестиции в размере до 5 млрд долларов, предусматривает организацию современной прибрежной зоны вокруг озера Бёюкшор.

«Эта многомиллиардная инициатива предусматривает создание современного прибрежного района вокруг озера Бёюкшор с интеграцией медицинских, коммерческих, образовательных и гостиничных объектов - флагманский проект в области устойчивого городского развития», - так охарактеризовал новую концепцию министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети X.

At the 1st #Azerbaijan International #Investment Forum, in the presence of Samir Sharifov, Deputy Prime Minister of the Republic of Azerbaijan, and Mohammed Hassan Al Suwaidi, Minister of Investment of the United Arab Emirates (@Inv_UAE), a cooperation agreement was signed with… — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 22, 2025

На Форуме был подписан ряд документов, связанных с проектом опреснения морской воды в Азербайджане:

- Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, финансированию, эксплуатации завода по опреснению воды Каспийского моря подписали председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов и генеральный директор компании ACWA Power Саудовской Аравии Марко Арчелли.

- Соглашение о закупках очищенной воды подписали председатель правления юридического лица публичного права «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» Таир Халилов и Марко Арчелли.

- Договор об аренде земельного участка подписали министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов и Марко Арчелли.

- Договор о предоставлении государственной гарантии подписали министр финансов Сахиль Бабаев и Марко Арчелли.

Проект опреснения морской воды – первый пилотный проект, реализация которого в нашей стране запланирована Министерством экономики в рамках государственно-частного партнерства. В рамках проекта на заводе, который будет построен в Сумгайытском промышленном парке, путем опреснения морской воды будет производиться питьевая вода. Стоимость проекта суточной производительностью 300 тыс. кубометров составляет 407 млн долларов. Согласно договору, проектирование, строительство и эксплуатация завода в течение 25 лет будет осуществляться компанией ACWA Power.

Проект реализуется в целях удовлетворения растущего спроса на питьевую воду на Абшеронском полуострове и диверсификации источников пресной воды. Среди других целей проекта – снижение нагрузки на государство по обеспечению питьевой водой, стимулирование трансфера международного опыта и технологий в этой сфере, а также привлечение иностранных инвестиций в экономику.

Микаил Джаббаров в своей публикации в соцсети X отметил, что строительство завода по опреснению морской воды предусматривает привлечение более $400 млн прямых иностранных инвестиций. «Реализация проекта позволит применить современные и эффективные решения для рационального управления водными ресурсами в нашей стране, будет способствовать передаче технологий и развитию государственно-частного партнерства», - отметил министр.

As part of the 1st #Azerbaijan International Investment Forum, with the participation of Samir Sharifov, Deputy Prime Minister of the Republic of Azerbaijan, we attended the signing ceremony of documents with "ACWA Power" (@acwapower_en) for the construction of a seawater… — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 22, 2025

Заметное и активное участие принимает в Инвестиционном форуме братская Турция.

«Углубление азербайджано-турецкого экономического сотрудничества и реализация совместных проектов в сфере электронной коммерции имеют особое значение», - пишет Микаил Джаббаров о своей встрече с президентом Trendyol Group Четином Чаглаяном. «Обсуждения были сосредоточены на возможностях сотрудничества в области расширения электронной коммерции, внедрения передовых цифровых решений и укрепления логистической инфраструктуры - направлениях, которые будут способствовать дальнейшему развитию связности, инноваций и торговли между нашими странами», - подчеркнул он.

Deepening #Azerbaijan–#Türkiye #economic cooperation and implementing joint projects in the field of e-commerce hold particular importance. Within the framework of the 1st Azerbaijan International #Investment Forum in Baku, we held a meeting with Çetin Çağlayan, President of… — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 22, 2025

В целом, первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в Баку собрал представителей ведущих международных финансовых институтов, аналитических центров, глобальных инвестиционных и бизнес-структур, подтвердив растущую роль нашей страны в мировой экономике. В центре дискуссий - стратегическое положение Азербайджана, диверсификация экономики, открытость к инновациям, а также вклад в региональное сотрудничество и гибкая адаптация к новым вызовам.

«Азербайджан постоянно поддерживает креативные инициативы и проекты, предоставляющие бизнесменам возможности для более прибыльной деятельности. Считаю, что, воспользовавшись предлагаемыми Азербайджаном преимуществами, наши партнеры могут внести значительный вклад в устойчивое развитие нашей страны, ее технологический прогресс и процветание региона в целом», - эта цитата из обращения Президента Ильхама Алиева к участникам Форума еще раз демонстрирует, что Азербайджан как ключевой центр притяжения капитала и стратегического партнера в регионе на фоне стремительно меняющихся геоэкономических реалий, способен стать эффективной платформой для выстраивания долгосрочных инвестиционных альянсов.

Речь идет о формировании прочной архитектуры международного сотрудничества, внедрении передовых технологий, укреплении инновационного потенциала. Эта роль позволяет Азербайджану не просто привлекать капитал, но превращать его в инструмент устойчивого роста, технологического обновления и укрепления своего лидерства на широкой географии.

Проекты, под которыми подписался Азербайджан, вызывают значительный резонанс и поддержку среди международных финансовых и экономических структур.

«Всемирный банк поддерживает инициативы Азербайджана по развитию Среднего коридора, а также по прокладке электрокабеля по дну Каспийского и Черного морей», - заявила на Форуме региональный директор Всемирного банка Роланд Прайс. «Азербайджан, наряду с обеспечением устойчивости собственного развития, играет важную роль в развитии региона», - подчеркнула она.

В свою очередь, генеральный директор Roubini Macro Associates, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини обратил внимание на фактор привлечения Азербайджаном инвестиций в производство ветровой и солнечной энергии: «Азербайджан продолжает играть заметную роль в решении проблем, с которыми сталкивается мир. Страна весьма успешно переходит на зеленую энергию для решения экологических проблем. Географическое положение и климат Азербайджана создают возможности для производства альтернативной энергии в значительном объеме. Благодаря этому Азербайджан удовлетворяет собственные потребности в энергии, экспортирует ее и реагирует на глобальные вызовы, связанные с экологическими проблемами. В будущем Азербайджан станет более развитым государством и будет эффективнее реагировать на глобальные вызовы».



Позиции Азербайджана укрепляют как солидные инвестиции в энергетическую, транспортную инфраструктуру, в цифровую трансформацию, так, конечно, и макроэкономическая стабильность, прочная финансовая база и благоприятная бизнес-среда. «Результаты опроса Business Ready Всемирного банка, а также решения ведущих международных рейтинговых агентств свидетельствуют о значительном улучшении позиций Азербайджана за последние годы. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's повысили рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня», - заявил на Форуме вице-премьер Самир Шарифов.

Все это - прямой результат продуманной и дальновидной экономической стратегии государства, направленной на укрепление устойчивого развития. Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что в течение 2004-2024 годов в азербайджанскую экономику было инвестировано $344,4 млрд, значительная часть которых, или $213,2 млрд была направлена на развитие ненефтяного сектора: «Это является наглядным показателем доверия иностранных инвесторов к Азербайджану и царящей в нашей стране атмосферы безопасности и стабильности».

В настоящее время в Азербайджане функционируют тысячи компаний с участием иностранного капитала: «Это - значительный вклад в формирование в нашей стране конкурентоспособной и устойчивой экономики, основанной на современном корпоративном управлении. Благодаря завоеванному нами доверию большинство иностранных компаний и сегодня предпочитают реинвестировать свою прибыль в экономику страны».

«Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд. В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе составлял в среднем 6,7% в год и его доля в экономике страны увеличилась до 68%. Ненефтяной экспорт за последние шесть лет почти удвоился, что является наглядным показателем повышения конкурентоспособности нашей страны.

Все эти достижения подкреплены созданием в стране современной производственной инфраструктуры: в настоящее время у нас действуют девять промышленных парков и четыре промышленных квартала. В них зарегистрировано 171 предприятие, 98 из которых уже начали производственную деятельность. В промышленные зоны инвестировано более 6,9 миллиарда манатов, здесь создано около 11 тысяч постоянных рабочих мест.

В результате применения передовых идей, механизмов государственно-частного партнерства и проводимых реформ доля частного сектора в экономике была сохранена на уровне 81,4%. Благодаря устойчивому развитию экономики повысилось благосостояние населения и возросла финансовая мощь страны. В 2025 году доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом увеличились в 2,4 раза, стратегические валютные резервы – в 1,9 раза, а соотношение внешнего долга государства к валовому внутреннему продукту, снизившись до 6,5%, стало одним из самых низких показателей в мире», - отметил азербайджанский лидер.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении акцентировал внимание на еще одном важном аспекте: «В настоящее время Азербайджан отдает преимущество экономической дипломатии во внешней политике, направляя внимание на налаживание нового сотрудничества и дальнейшее укрепление ненефтяных отраслей, в частности, туристического потенциала страны».

«Благоприятное географическое положение Азербайджана превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики. Объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растет из года в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель еще больше вырастет, особенно с вводом в действие Зангезурского коридора. Созданная в стране современная инфраструктура, включая Бакинский международный морской торговый порт, Свободную экономическую зону Алят и современную железнодорожную инфраструктуру, предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам и высокую эффективность транзита. В то же время особые экономические зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура предоставляют готовые платформы для развития производства, логистики, возобновляемой энергетики, цифровых услуг и рентабельного сельского хозяйства», - подчеркнул глава государства.

Энергетическая политика играет важную роль в усилении международной экономической позиции Азербайджана: «В настоящее время Азербайджан является стратегическим партнером ряда государств в сфере как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Наряду с природным газом, проекты в области солнечной и ветровой энергии, зеленая энергетическая зона Карабаха и Восточного Зангезура, а также внедрение концепций «умной инфраструктуры» делают нашу страну одним из ведущих участников глобального энергетического перехода. Таким образом, Азербайджан и укрепляет сегодняшнюю энергетическую безопасность, и выстраивает зеленую экономику завтрашнего дня».

Успехи в традиционной энергетике сегодня дополняются цифровой экономикой и технологической трансформацией. «Расширение облачных технологий, развитие цифровой информационной инфраструктуры и интеграция инновационных решений в ключевые секторы экономики еще больше укрепляют позиции Азербайджана, что позволит стране в будущем играть роль стратегического центра в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта», - убежден азербайджанский лидер.

Таким образом, первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в Баку подтверждает роль страны как ключевого центра притяжения капитала и инноваций в регионе.

Он демонстрирует способность Азербайджана формировать новые партнерские альянсы, внедрять передовые технологии и создавать условия для долгосрочного устойчивого развития.

С другой стороны, Форум становится эффективной платформой для синергии государственных инициатив и частного капитала, открывая новые возможности для совместных проектов и повышения конкурентоспособности страны.

И в этом контексте Азербайджан как надежный международный партнер и центр экономической динамики и прогресса в регионе, открывает двери в экономику завтрашнего дня, формируя новые возможности для инвестиций, инноваций и устойчивого развития.