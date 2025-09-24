Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Когда «победа» — путь к пропасти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём недавнем заявлении неожиданно остро раскритиковал бывших президентов страны — Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, обвинив их в фальсификации выборов, втягивании страны в войну и удержании власти под флагом мнимой «победы».

«Вы не принесли победу, вы втащили Армению в пропасть, из которой не было выхода», — написал он.

Эта эмоциональная реплика имеет под собой куда более глубокий смысл, чем просто внутриполитические разборки. Она отсылает к реальной исторической ответственности армянской политической элиты за более чем 30 лет конфликта с Азербайджаном — ответственности за разрушения, этнические чистки, замораживание переговоров и систематические попытки узаконить оккупацию азербайджанских территорий.

Левон Тер-Петросян: начало оккупации и игнорирование мирных решений

Тер-Петросян возглавлял Армению с 1991 по 1998 годы — именно на его долю пришлась первая Карабахская война. Армянские силы при его руководстве оккупировали не только бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область, но и семь прилегающих к ней районов Азербайджана. «Армянская сторона оккупировала территорию, которая, по международному праву, не принадлежала ей. Эти земли не входили в состав бывшего Нагорного Карабаха. Армения нарушила принцип территориальной целостности Азербайджана» (Томас де Ваал, старший аналитик Carnegie Europe, Carnegie Endowment for International Peace, 2011).

Эти территории были этнически очищены, разрушены, заминированы и фактически выведены из экономического и правового пространства на три десятилетия. «В результате армянской оккупации более миллиона азербайджанцев стали внутренне перемещёнными лицами. Некоторые районы были намеренно сожжены, разрушены, лишены гражданской инфраструктуры» (Human Rights Watch, доклад 1994 года).

Уже к 1993 году международное сообщество — в лице Совета Безопасности ООН — приняло четыре резолюции (822, 853, 874, 884), требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Однако ни при Тер-Петросяне, ни при его преемниках ни одна из этих резолюций выполнена не была.

Более того, в 1997–1998 годах, когда Минская группа ОБСЕ предложила поэтапный план урегулирования с возвратом оккупированных районов, Тер-Петросян столкнулся с жестким сопротивлением со стороны карабахского клана (Кочарян, Саргсян, Вазген Саргсян), после чего ушёл в отставку. Его попытка хоть как-то начать деоккупацию обернулась политической изоляцией внутри страны.

Роберт Кочарян: стратегия «замороженного конфликта»

Президентство Роберта Кочаряна (1998–2008) ознаменовалось полным отказом от возвращения оккупированных территорий. Вместо этого под его руководством была выстроена модель «замороженного конфликта», основанная на расчёте: Азербайджан рано или поздно смирится со статус-кво, а международное сообщество устанет от ожиданий.

Кочарян, сам выходец из Ханкенди (Степанакерта), активно продвигал тезис о «праве на самоопределение» армян Карабаха, игнорируя территориальную целостность Азербайджана. Международная кризисная группа предупреждала: «Азербайджан имеет юридическое и моральное право требовать возвращения оккупированных территорий. Затягивание конфликта несёт угрозу возобновления боевых действий» (International Crisis Group, 2005). Однако все переговоры Минской группы превращались в бесконечный ритуал без прогресса, с упором на «промежуточные статусы», «коридоры» и двусмысленные формулировки.

За эти годы: 1) армянская сторона пыталась укрепить оккупационный режим, заселяя территории этническими армянами из Сирии и Ливана; 2) вся инфраструктура оккупированных районов была либо разрушена, либо использовалась в коррупционных схемах; 3) армянская сторона открыто заявляла, что возвращение территорий невозможно без признания Карабаха.

Таким образом, Кочарян не только не искал мира — он институционализировал оккупацию.

Серж Саргсян: попытка закрепления «победы»

Серж Саргсян (2008–2018), продолжая политику Кочаряна, выстроил вертикаль власти, где внешнеполитический курс строился на навязывании Азербайджану реалий оккупации. С его приходом стало окончательно ясно: Армения отказывается от компромисса, делая ставку на военное сдерживание и дипломатическое затягивание.

На всех этапах переговоров Саргсян пытался протолкнуть формулу «территории в обмен на ничего»: возврат частей районов в обмен на неформальное признание «независимости» Нагорного Карабаха. Азербайджан на такие условия, разумеется, не мог пойти. Джеймс Уорлик, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США предупреждал: «Отказ армянской стороны возвращать территории, оккупированные вне Нагорного Карабаха, блокировал прогресс на переговорах. Это подорвало доверие и дестабилизировало регион» (2014 г., в ходе дипломатического турне по Южному Кавказу).

В это же время: 1) Армения продолжала минные постановки на линии соприкосновения, препятствуя возвращению вынужденных переселенцев; 2) из оккупированных районов были вывезены культурные и материальные ценности, разрушены мечети, школы, гробницы; 3) в 2016 году именно при Саргсяне произошло апрельское обострение, в котором Азербайджан частично прорвал линию обороны, продемонстрировав хрупкость армянской «победы».

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогленд заявил в это время: «Мы признаём Карабах как часть Азербайджана. Все страны-члены Минской группы это признают. Мы неоднократно подчеркивали, что статус-кво неустойчив, и Армения должна понимать это» (Интервью, 2016 г.).

Попытка Саргсяна в 2018 году удержать власть путём перехода на пост премьер-министра окончательно подорвала его легитимность и вызвала «бархатную революцию».

Фальсифицированные выборы — зеркало потери доверия

Как верно заметил Пашинян, все трое экс-президентов пришли к власти либо в условиях массовых фальсификаций, либо в результате политических манипуляций. Самым ярким примером стали выборы 1996, 2003 и особенно 2008 годов, которые сопровождались насилием, протестами и международной критикой.

«Если вы принесли народу победу, как вы утверждаете, почему же он не голосовал за вас?» — задаёт вопрос Пашинян.

Ответ очевиден: армянское общество с самого начала не верило в справедливость войны и понимало, что захваченные земли не принадлежат Армении.

Стратегия отказа от мира: расчёт на усталость Азербайджана

Все три президента, а в особенности Кочарян и Саргсян, сознательно затягивали переговорный процесс. При этом они рассчитывали на следующие факторы: 1) ослабление Азербайджана под давлением санкций и оккупации; 2) «усталость» международных посредников; 3) создание «реалий на местах», которые станут необратимыми.

Однако с начала 2010-х годов ситуация начала кардинально меняться. Азербайджан начал усиливаться экономически, начал модернизировать армию, расширил дипломатическую активность на Турцию, Израиль, страны НАТО.

И в 2020 году Азербайджан на поле боя вернул то, что дипломаты не могли вернуть три десятилетия. Все попытки армянской стороны удержать Шушу, Лачин, Губадлы, Зангилан, Физули и другие районы закончились неудачей. Прежняя «армянская победа» рассыпалась, как карточный дом.

В итоге: история предъявила счёт

Высказывание Никола Пашиняна — это не просто политический выпад в адрес конкурентов. Это признание того, что вся стратегия предыдущих армянских властей — ставка на оккупацию, на фальсификацию мира, на имитацию переговоров — провалилась с катастрофическими последствиями «Армянское руководство пыталось закрепить контроль над оккупированными районами, надеясь, что время будет работать на них. Но это стратегическое заблуждение. Международное право не подлежит истиранию временем» (Мэтью Брайза, бывший заместитель помощника госсекретаря США, Интервью для TRT World, 2020).

Сегодня Армения столкнулась с новой реальностью: восстановленные границы, потерянное доверие союзников, геополитическая переориентация и тяжёлые внутренние дискуссии. Прошлое больше не оправдание.

История предъявила счёт — и не только экс-президентам, но и всему обществу, которое слишком долго верило в мифы о «победе без мира».