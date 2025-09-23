Экс-начальник охраны Сержа Саргсяна обвинил его в продаже земель близ «Ераблура»

Вачаган Казарян, экс-начальник охраны Сержа Саргсяна, обвинил третьего президента Армении в незаконной приватизации участков близ военного пантеона «Ераблур».

В.Казарян сам проходит в качестве одного из обвиняемых по уголовному делу о незаконном приобретении указанных земельных участков.

После очередного заседания суда В.Казарян заявил журналистам, что ему никто этих участков не продавал, и, следовательно, он не должен сидеть на скамье подсудимых.

На вопрос журналиста, кто должен сидеть на скамье подсудимых, Казарян ответил: «Тот, кто продал». У Казаряна спросили, не о Серже Саргсяне ли идет речь? Тот заявил, что речь о правительстве и о Саргсяне.

Отметим, что дело касается обстоятельств приватизации земельных участков у военного пантеона в 2005 году. Серж Саргсян тогда был министром обороны. По версии генпрокуратуры, распоряжением Саргсяна участки были незаконно проданы, причем по цене значительно ниже рыночной.

Источник: Sputnik Армения