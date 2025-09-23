Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Мирные договоренности между Азербайджаном и Арменией, достигнутые в Вашингтоне, являются позитивным событием для всего мира.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Генсек призвал положить конец непрекращающимся вооруженным конфликтам по всему миру, в том числе экспансии поселенцев, насилию и нависшей угрозе аннексии в секторе Газа.

"Повсюду - от Гаити до Йемена, Мьянмы, Сахеля и за их пределами - мы должны выбирать путь мира, основанного на международном праве. Прошедший год принес проблески надежды: например, прекращение огня между Камбоджей и Таиландом и соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Но слишком многие кризисы остаются бесконтрольными", - подчеркнул генсек.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.