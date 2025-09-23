 API Holding и SOCAR подписали соглашение о продаже IP Group | 1news.az | Новости
API Holding и SOCAR подписали соглашение о продаже IP Group

First News Media19:15 - Сегодня
API Holding и SOCAR подписали соглашение о продаже IP Group

SOCAR подписала соглашение с компанией API Holding о приобретении 99,82 % акций компании Italiana Petroli (IP), одной из ведущих энергетических компаний Италии.

Как сообщили в SOCAR, завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 года при условии выполнения традиционных условий закрытия и получения соответствующих регуляторных одобрений. Соглашение стало результатом конкурентного процесса M&A, в котором SOCAR участвует с четвертого квартала 2024 года.

Italiana Petroli является одной из крупнейших интегрированных downstream-платформ Италии. Компания располагает сетью из тысяч автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с общей мощностью переработки около 10 млн тонн в год, занимается продажей специализированной продукции, такой как битум, авиационное топливо и смазочные масла, а также обладает логистической системой, охватывающей всю территорию страны.

Компания управляется опытной местной командой руководителей и профессиональным персоналом, известным своим вниманием к безопасности, соответствию стандартам и эффективности, и имеет прочную репутацию среди клиентов и сообществ, в которых она работает. SOCAR планирует продолжить сотрудничество с командой компании для сохранения и дальнейшего укрепления сильных рыночных позиций и авторитета IP, а также для обеспечения бесперебойного предоставления высококачественных услуг клиентам, партнерам и заинтересованным сторонам. SOCAR не будет сокращать численность рабочей силы, а уважение к окружающей среде станет приоритетным направлением ее деятельности в Италии в соответствии со стратегией компании.

Эта сделка является важным этапом расширения присутствия SOCAR на европейском энергетическом рынке и отражает обязательство Азербайджана по укреплению двусторонних экономических и энергетических связей с Италией, а также по содействию энергетической безопасности и устойчивому развитию европейского региона.

API Holding приняла решение о продаже всего пакета акций IP в пользу SOCAR по результатам детального процесса отбора, учитывая институциональный профиль SOCAR и ее богатый опыт в сфере бизнеса. API Holding считает, что продажа международной промышленной группе с надежной репутацией позволит IP продолжить многолетний поиск совершенства в управлении, сопровождаемый развитием корпоративных талантов, укреплением позиций группы в глобальном масштабе и подтверждением ее миссии как стратегического центра в Средиземноморье.

«Приобретение Italiana Petroli является важным шагом в реализации нашей стратегии международной диверсификации. Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность развитию конкурентоспособного, инновационного и социально ответственного бизнеса, вносит вклад в энергетическую безопасность Европы и еще больше укрепляет партнерство между Азербайджаном и Италией», — сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф.

«IP была и остается точкой отсчета в топливном секторе страны, а мобильность и энергетическая безопасность имеют ключевое значение для Италии.

После более чем 90 лет существования и управления одной из важнейших компаний Италии мы гордимся тем, что оставляем будущим владельцам прочное наследие, состоящее из знаний, видных профессионалов, богатого опыта и исключительных способностей к инновациям.

Мы выражаем искреннюю благодарность Совету директоров и всем сотрудникам. Благодаря их эффективной самоотверженности наши отличные результаты стали реальностью, и эта компания превратилась в одного из ключевых игроков на рынке, способного привлекать инвестиции от ведущих международных структур», — отметил Уго Бракетти Перетти.

О SOCAR:

SOCAR — это глобальная энергетическая компания, базирующаяся в Азербайджане. Компания специализируется на добыче, переработке и распределении энергетических ресурсов. Будучи крупнейшей интегрированной энергетической компанией Южного Кавказа, SOCAR также занимает значимые позиции на международных рынках.

Об Italiana Petroli:

Компания Italiana Petroli осуществляет деятельность в сфере мобильности и downstream (распределение и продажа) с 1933 года. С численностью персонала в 1600 сотрудников, сетью из 4500 автозаправочных станций под брендом IP, двумя нефтеперерабатывающими заводами с совокупной мощностью переработки около 10 млн тонн и логистической системой, охватывающей всю страну, компания является первым частным игроком на рынке.

Микаил Джаббаров: Общая стоимость контрактов, подписанных только в первый день форума, достигла $5,5 млрд

