Страны ОТГ рассматривают возможность запуска туристических поездов

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) изучают возможности запуска туристических поездов между странами и за их пределами.

Как сообщает Report со ссылкой на ОТГ, в связи с этим была создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители железнодорожных администраций и туристических ведомств государств-членов.

В январе-августе 2025 года Азербайджан посетили 428 456 туристов из стран ОТГ, что на 7,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (399 085 человек)

Число туристов из Турции составило 289 952 (рост за год на 2,6%), Казахстана - 69 332 (рост за год на 19,4%), Узбекистана - 37 718 (+27,8%), Туркменистана - 21 422 (+1,7%), Кыргызстана - 7 093 (+33%), Венгрии - 2 939 человек (+14%).

Доля туристов из стран ОТГ в общем турпотоке Азербайджана составляет 24,9%.

Напомним, что в июле 2025 года государства-члены ОТГ подписали в Анкаре Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.