В мире

В Иране не намерены отказываться от обогащения урана

First News Media15:15 - Сегодня
В Иране не намерены отказываться от обогащения урана

Руководство Ирана намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.

Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы не можем прекратить обогащение урана, и то, чего [противник] не получил военным путем, не добиться политическим", - отметил Арагчи. Он подчеркнул, что Тегеран "не будет вести переговоры по своей ракетной программе, потому что ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента".

Источник: ТАСС

470

