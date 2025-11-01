В Баку с этого года будет традиционно проводиться мотокросс, посвященный Дню Победы
11 ноября в поселке Бадамдар состоится чемпионат по мотокроссу, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.
Мероприятие организует Федерация мотоспорта Азербайджана.
Соревнования призваны поддержать развитие мотоспорта в Азербайджане, повысить интерес молодежи к активным видам спорта и почтить память героев, отдавших жизни за Родину.
В чемпионате примут участие сильнейшие гонщики мотокросса страны, а также приглашенные пилоты из разных регионов Азербайджана.
Зрителей ожидают зрелищные заезды, показательные выступления, мотошоу и выставка мотоциклов.
Турнир станет традиционным и будет ежегодно проводиться в честь Дня Победы.
Источник: Report
473