FT: свыше 40 млн американцев столкнутся с задержкой продпомощи из-за шатдауна

Более 40 млн малоимущих американцев столкнутся с задержкой продовольственной помощи из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна).

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, застопорились миллиардные выплаты по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В прошлом 2024-2025 финансовом году (закончился в сентябре) на оказание помощи примерно 42 млн человек было выделено почти $100 млрд. По данным Министерства сельского хозяйства США, 40% получателей такой помощи - это дети.

По словам представителя SNAP, "выплата пособий будет отложена, даже если финансирование восстановить прямо сейчас".

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, у Белого дома нет полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи для американских граждан из-за шатдауна правительства. Трамп поручил юристам безотлагательно обратиться в суд с просьбой разъяснить, как можно законно финансировать SNAP.

Американский лидер отметил, что если суд предоставит Белому дому соответствующие юридические полномочия, то он сочтет честью обеспечить финансирование, как это произошло с выплатами для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.

Источник: ТАСС